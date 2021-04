Ipotesi riaperture da maggio | ristoranti all’aperto e lezioni individuali in palestra

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza ribadisce le date per le riaperture: «Il decreto vigente dura fino al 30 aprile, credo sia sicuramente lecito aspettarsele per maggio». Il prossimo mese è dunque quello in cui, sempre se i dati lo consentiranno, potremmo rivedere palestre e ristoranti aperti.

Advertising

SkyTG24 : Riaperture, dai ristoranti alle palestre: ecco le proposte delle Regioni - infoitinterno : Riaperture, ipotesi spostare coprifuoco a mezzanotte - infoitinterno : Riaperture ristoranti sera e coprifuoco a mezzanotte, ipotesi - infoitinterno : Riaperture, coprifuoco a mezzanotte e ristoranti aperti: l'ipotesi - infoitinterno : Ecco tutte le ipotesi per le riaperture, dai ristoranti al coprifuoco -

Ultime Notizie dalla rete : Ipotesi riaperture

È l'contenuta nella bozza delle linee guida sulle, che le Regioni sottoporranno domani al governo alla Conferenza Stato - Regioni e che confermano le misure di protezione già in ...Nel mese di maggio 'è lecito aspettarsi delle', ha confermato Speranza, sottolineando che 'l'di lavorare in modo particolare sull'aperto personalmente mi convince molto', visto che ...Per le colorazioni delle regioni dovrebbe contare anche il numero delle vaccinazioni Il ministro della Salute Roberto Speranza ribadisce le date per le riaperture ... di usare spazi all’aperto.Non c'è ancora una tempistica definita, le decisioni attese nel Consiglio dei ministri della prossima settimana ...