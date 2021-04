Inter, l’ex Maicon: «Campionato finito, ma ci sono squadre fortissime» (Di mercoledì 14 aprile 2021) l’ex nerazzurro Maicon ha parlato del Campionato di Serie A in corso, dando ormai per scontata la vittoria dell’Inter Maicon, storico ex nerazzurro e ora al Sona, in una Intervista a Il Veronese ha parlato del Campionato di Serie A dando ormai per certa la vittoria dell’Inter. Campionato – «Per l’esperienza che ho da giocatore ti direi che il Campionato è finito, che è già in casa dell’Inter, ma ci sono squadre fortissime e tutto può succedere. Devono continuare a comportarsi bene, ma vedo giocare la squadra e per quello che sta facendo è superiore». LA PARTITA PIU BELLA ALL’Inter – «Tralasciando la finale di Madrid, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021)nerazzurroha parlato deldi Serie A in corso, dando ormai per scontata la vittoria dell’, storico ex nerazzurro e ora al Sona, in unavista a Il Veronese ha parlato deldi Serie A dando ormai per certa la vittoria dell’– «Per l’esperienza che ho da giocatore ti direi che il, che è già in casa dell’, ma cie tutto può succedere. Devono continuare a comportarsi bene, ma vedo giocare la squadra e per quello che sta facendo è superiore». LA PARTITA PIU BELLA ALL’– «Tralasciando la finale di Madrid, ...

