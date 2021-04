Infortunio Ospina: distrazione al bicipite femorale sinistro. Il comunicato (Di mercoledì 14 aprile 2021) David Ospina è costretto a fermarsi di nuovo: ecco il comunicato del Napoli sulle condizioni del portiere colombiano David Ospina è costretto ad un nuovo stop: ecco il comunicato del Napoli sulle sue condizioni dopo la gara contro la Sampdoria. Con l’Inter, dunque, spazio a Meret tra i pali. «In seguito a un risentimento muscolare accusato nella gara di domenica contro la Sampdoria, David Ospina si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Davidè costretto a fermarsi di nuovo: ecco ildel Napoli sulle condizioni del portiere colombiano Davidè costretto ad un nuovo stop: ecco ildel Napoli sulle sue condizioni dopo la gara contro la Sampdoria. Con l’Inter, dunque, spazio a Meret tra i pali. «In seguito a un risentimento muscolare accusato nella gara di domenica contro la Sampdoria, Davidsi è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato unadi primo grado del». L'articolo proviene da Calcio News 24.

