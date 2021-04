Infarto Ricordate Sebastiano? Svolta-horror 2 anni dopo | avvelenato dalla moglie | choc | perché lo ha fatto

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Forse, qualcuno ricorderà la vicenda diRosella Musico, morto a 40nel gennaio del 2019 a Termini Imerese, provincia di Palermo. Il suo decesso fu archiviato come. Ma oggi, a distanza di più di duesua more, una clamorosa e inquietantesarebbe statoe non sarebbe morto per cause naturali. Ad arrivare a questa soluzione del giallo i carabinieri, che hanno arrestato la donna, Loredana Graziano, di 36, con l'accusa di omicidio. E ancora peggio, ipotizzano che avrebbeil marito per aver campo libero con l'amante, insomma per poter stare solo e soltanto con lui. Laè ...