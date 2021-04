Industria Musicale indignata: “Stadi aperti per gli europei? Anche noi meritiamo rispetto” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Pubblico Euro 2020: il CEO della Federazione dell’Industria Musicale Italiana, Enzo Mazza, ha parlato all’Adnkronos in merito alla decisione del Governo di far entrare il 25% dei tifosi all’Olimpico in occasione di Euro2020 (Photo by Amilcar Orfali/Getty Images)Il presidente della Fimi (Federazione dell’Industria Musicale Italiana) Enzo Mazza ha chiesto rispetto per la categoria che tutela ai microfoni di Adnkronos. Le sue parole: “È evidente che siamo di fronte ad una farsa. Si dibatte su protocolli stringenti sui quali dovrebbe esprimersi il CTS, per consentire quest’estate eventi musicali con mille o poco più persone all’aperto, e nello stesso momento si approva un piano per l’accesso di oltre 16 mila persone all’Olimpico in occasione degli europei di calcio?”. Poi ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Pubblico Euro 2020: il CEO della Federazione dell’Italiana, Enzo Mazza, ha parlato all’Adnkronos in merito alla decisione del Governo di far entrare il 25% dei tifosi all’Olimpico in occasione di Euro2020 (Photo by Amilcar Orfali/Getty Images)Il presidente della Fimi (Federazione dell’Italiana) Enzo Mazza ha chiestoper la categoria che tutela ai microfoni di Adnkronos. Le sue parole: “È evidente che siamo di fronte ad una farsa. Si dibatte su protocolli stringenti sui quali dovrebbe esprimersi il CTS, per consentire quest’estate eventi musicali con mille o poco più persone all’aperto, e nello stesso momento si approva un piano per l’accesso di oltre 16 mila persone all’Olimpico in occasione deglidi calcio?”. Poi ...

Advertising

FIMI_IT : Il governo approva la presenza di 16.000 persone all'Olimpico per #Euro2020, ma la capienza per i concerti si ferma… - simonerOO : RT @SCUtweet: Dopo l'OK alla riapertura dello stadio Olimpico di Roma, ecco la Federazione Industria Musicale Italiana: 'Se 16.000 persone… - defchiId : jaebeom sei un carro armato che trasporta l'intera industria musicale - SCUtweet : Dopo l'OK alla riapertura dello stadio Olimpico di Roma, ecco la Federazione Industria Musicale Italiana: 'Se 16.00… - gioalbarosa : RT @cjmimun: 'Se e' possibile accedere in uno stadio in 16 mila per il calcio deve essere possibile anche per un concerto. Il mondo della c… -