Incontro VIP con Manuela Maccaroni: il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma (Di mercoledì 14 aprile 2021) Questa volta gioco in casa: ho incontrato Antonino Galletti, avvocato cassazionista del Foro di Roma, e Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Gioco in casa – dicevo – perché mi nuovo nel mio mondo professionale, quello della Giustizia. Un mondo fondamentale per la salute di uno Stato, ma che ultimamente si trova in difficoltà. Antonino L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Questa volta gioco in casa: ho incontrato Antonino Galletti, avvocato cassazionista del Foro di, edi. Gioco in casa – dicevo – perché mi nuovo nel mio mondo professionale, quello della Giustizia. Un mondo fondamentale per la salute di uno Stato, ma che ultimamente si trova in difficoltà. Antonino L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

brandodesanctis : Incontro i vip - infoitcultura : Pierpaolo Pretelli presenta il figlio Leonardo a Giulia Salemi: l’ex GF Vip racconta l’incontro - Vipdeldivano : @Cri_Snix No eri in super ansia e tremavi perché avevi l’incontro con lui dopo il concerto perché ti avevo regalato i biglietti super vip - eleonortrus98 : @riverflow_11 Ma no a quest’ora avrebbero scritto anche dell’incontro con Leo! Perché per com’è scritta e come se s… -