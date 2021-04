In vendita la lussuosa villa che fu set del film “Il Padrino” (Di mercoledì 14 aprile 2021) A Beverly Hills è in vendita una villa di tremila metri quadrati e dove sono stati girati film cult di Hollywood come “Il Padrino”. “Gli farò un’offerta che non potrà rifiutare” è diventata una delle citazioni più famose del personaggio di Vito Corleone nel film “Il Padrino”, la pellicola diretta dal regista Francis Ford Coppola diffusa nelle sale americane nel 1972 e acclamata da pubblico e critica. Molte scene di questo film sono state girate proprio all’interno di una magnifica villa situata in un quartiere esclusivo di Beverly Hills e che oggi si trova ufficialmente in vendita. Ecco il prezzo e la descrizione. La villa de “Il Padrino” in vendita a 75 milioni di ... Leggi su donnaglamour (Di mercoledì 14 aprile 2021) A Beverly Hills è inunadi tremila metri quadrati e dove sono stati giraticult di Hollywood come “Il”. “Gli farò un’offerta che non potrà rifiutare” è diventata una delle citazioni più famose del personaggio di Vito Corleone nel“Il”, la pellicola diretta dal regista Francis Ford Coppola diffusa nelle sale americane nel 1972 e acclamata da pubblico e critica. Molte scene di questosono state girate proprio all’interno di una magnificasituata in un quartiere esclusivo di Beverly Hills e che oggi si trova ufficialmente in. Ecco il prezzo e la descrizione. Lade “Il” ina 75 milioni di ...

Advertising

lamescolanza : In vendita la villa del 'Padrino', la lussuosa magione del set a Beverly Hills - TweetNotizie : In vendita la villa del 'Padrino', la lussuosa magione del set a Beverly Hills - GMontalesi : RT @repubblica: In vendita la villa del 'Padrino', la lussuosa magione del set a Beverly Hills - BreakingItalyNe : RT @repubblica: In vendita la villa del 'Padrino', la lussuosa magione del set a Beverly Hills - danieledv79 : RT @repubblica: In vendita la villa del 'Padrino', la lussuosa magione del set a Beverly Hills -