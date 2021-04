In Sardegna lo scandalo del pranzo non ferma il ddl sugli staff della Regione (Di mercoledì 14 aprile 2021) AGI Il 'pranzo di Sardara' con una quarantina di politici, dirigenti regionali, manager di aziende sanitarie e militari - secondo un elenco pubblicato stamane dal quotidiano l'Unione Sarda - ha bloccato solo per un giorno i lavori del Consiglio regionale della Sardegna. I consiglieri di minoranza (Pd, Progressisti, LeU e Movimento 5 Stelle) avevano occupato l'Aula per chiedere che il presidente Christian Solinas intervenisse per "chiarire le sua posizione", come ha rimarcato il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus, ma la sollecitazione è rimasta inascoltata. Il braccio di ferro fra maggioranza di centrodestra e sardista e opposizione resta sul disegno di legge 107 di riorganizzazione gli uffici della presidenza e degli assessorati. Le minoranze hanno fin da subito dichiarato che faranno tutto quanto è in loro ... Leggi su agi (Di mercoledì 14 aprile 2021) AGI Il 'di Sardara' con una quarantina di politici, dirigenti regionali, manager di aziende sanitarie e militari - secondo un elenco pubblicato stamane dal quotidiano l'Unione Sarda - ha bloccato solo per un giorno i lavori del Consiglio regionale. I consiglieri di minoranza (Pd, Progressisti, LeU e Movimento 5 Stelle) avevano occupato l'Aula per chiedere che il presidente Christian Solinas intervenisse per "chiarire le sua posizione", come ha rimarcato il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus, ma la sollecitazione è rimasta inascoltata. Il braccio di ferro fra maggioranza di centrodestra e sardista e opposizione resta sul disegno di legge 107 di riorganizzazione gli ufficipresidenza e degli assessorati. Le minoranze hanno fin da subito dichiarato che faranno tutto quanto è in loro ...

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna scandalo Coronavirus, zone rosse: incubo finito? Le indiscrezioni sui cambi di colori. Ma il giallo resta "vietato" ... Valle d'Aosta, Puglia e Sardegna, con quest'ultima che soltanto tre settimane fa era bianca, unica in Italia. Ma la pacchia sull'isola è durata poco e, a giudicare dallo scandalo dei 40 politici e ...

Banchetto di Sardara, spunta nome ex assessore Erriu In Consiglio regionale si discute del pranzo "proibito", l'opposizione occupa Aula Di: Redazione Sardegna Live La polemica in riferimento al pranzo dello scandalo a Sardara irrompe in Consiglio regionale e spuntano fuori nuovi nomi di personalità politiche e manager di primo piano che sarebbero ...

La Procura chiede un rapporto alla Finanza CAGLIARI. Tempo qualche giorno e il procuratore capo Maria Alessandra Pelagatti avrà sulla scrivania un rapporto dettagliato della Guardia di Finanza sul pranzo-scandalo di mercoledì scorso ...

