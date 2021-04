In Italia sono in arrivo 7 milioni di dosi Pfizer | dice Figliuolo

(Di mercoledì 14 aprile 2021) AGI - Inindidel vaccino, la ha annunciato il commissario per le misure anti Covid, Francesco. "Il presidente Draghi mi ha telefonato mentre stavo per arrivare ad Aosta e la notizia - ha detto - e' che grazie alle pressioni a livello europeo arriveranno nel trimestre aprile maggio giugno 50diin più del vaccino" "La percentualena - ha aggiunto - e' del 13,46% e questo ci porterà ad avere 670milain più ad aprile, a maggio 2150mila e a giugno 4diin più". "sicuro che a fine mese raggiungeremo il target” delle vaccinazioni, ...

Advertising

carlaruocco1 : Finalmente #Formigoni riavrà il suo vitalizio! Queste si che sono le notizie di cui ha bisogno l’Italia, soprattutt… - SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 IL GOVERNO DÀ L'OK A 25% TIFOSI PER EUROPEO A ROMA Lettera inviata dal sottosegretario Vezzali… - MSF_ITALIA : ??#Etiopia #Tigray La mattina del 12 aprile, 12 feriti sono stati portati all’ospedale Kidane Meheret che supportia… - Federic40255760 : @bianca_cappa La cosa migliore sono le 106 (e poi anche 16) persone che hanno messo like e mi piace...o sono anche… - Myosotis_italia : #guessmyageit Vai EliGreg...I chilavister sono con te -

Ultime Notizie dalla rete : Italia sono

Le sue parole hanno colpito come un'ascia le relazioni trae Turchia, che erano giunte a un ... chiamiamoli per quello che, dittatori"..Inin arrivo 7 milioni di dosi Pfizer, dice ...esercizi commerciali che si sono dati appuntamento anche questa settimana per far sentire la propria disperazione. La protesta che invade le piazze e le strade d’Italia prende campo anche nello ...L'annuncio durante una visita ai nuovi centri vaccinali di Aosta e Torino. L'Ema intanto ribadisce su J&J: "I benefici sono superiori ai rischi" ...