In Italia 1,5 milioni di dosi Pfizer, al via distribuzione nelle Regioni (Di mercoledì 14 aprile 2021) “E’ iniziata la distribuzione alle Regioni di circa 1,5 milioni di dosi di vaccino Pfizer, arrivate in mattinata presso gli aeroporti di Bergamo, Bologna, Brescia, Roma Ciampino, Milano Malpensa, Pisa e Venezia”. Lo rende noto il Commissariato all’emergenza Covid. “Le consegne interesseranno più di 210 strutture sanitarie in tutta Italia, e si concluderanno entro 24 ore”. Sono 13.585.908 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, l?87,2 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 15.575.830 (10.259.730 Pfizer/BioNTech, 1.320.400 di Moderna e 3.995.700 di AstraZeneca), mentre ammonta a 4.055.458 il totale delle persone vaccinate a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino. Lo riferisce il bollettino elaborato da ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 aprile 2021) “E’ iniziata laalledi circa 1,5didi vaccino, arrivate in mattinata presso gli aeroporti di Bergamo, Bologna, Brescia, Roma Ciampino, Milano Malpensa, Pisa e Venezia”. Lo rende noto il Commissariato all’emergenza Covid. “Le consegne interesseranno più di 210 strutture sanitarie in tutta, e si concluderanno entro 24 ore”. Sono 13.585.908 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, l?87,2 per cento dellefinora consegnate, pari a 15.575.830 (10.259.730/BioNTech, 1.320.400 di Moderna e 3.995.700 di AstraZeneca), mentre ammonta a 4.055.458 il totale delle persone vaccinate a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino. Lo riferisce il bollettino elaborato da ...

Astrazeneca definitivamente sospeso in Danimarca Dalla Gran Bretagna, che ha continuato a usare diffusamente il prodotto che in Italia è consigliato ... Lo riporta la Bbc, evidenziando l'impatto sia delle vaccinazioni (oltre 40 milioni di dosi ...

Legambiente, in Italia da 20 a 30 milioni di cani - Ambiente & Energia Agenzia ANSA Astrazeneca definitivamente sospeso in Danimarca Lo scrive il Guardian che cita media danesi. In Germania seconda dose con altri vaccini. In Uk il 55% della popolazione ha già li anticorpi ...

