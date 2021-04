In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 Aprile: Fate la carità ai poveri condannati. Oggi Del Turco, domani tutti gli altri (Di giovedì 15 aprile 2021) Il dossier – Casta: i condannati in Parlamento “Il vitalizio come il reddito di cittadinanza” Oggi è il grande giorno per Ottaviano Del Turco: il massimo organo politico del Senato, il Consiglio di Presidenza è convocato poco dopo mezzogiorno per decidere del suo destino. O meglio per decidere se continuare a mantenergli il vitalizio, nonostante la sua condanna per le tangenti ricevute nell’ambito della Sanitopoli abruzzese sia ormai definitiva dal di Ilaria Proietti Derubati e contenti di Marco Travaglio Avevamo scritto che alla Restaurazione in corso mancano solo le parrucche e i codini del Congresso di Vienna. Ma non avevamo previsto la restituzione dei vitalizi ai ladri di Stato. Invece è arrivata anche quella. Dopo Formigoni, che su 5 anni e 10 mesi di condanna ha scontato 5 mesi e ora riavrà 7mila euro 2 mesi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Il dossier – Casta: iin Parlamento “Il vitalizio come il reddito di cittadinanza”è il grande giorno per Ottaviano Del: il massimo organo politico del Senato, il Consiglio di Presidenza è convocato poco dopo mezzogiorno per decidere del suo destino. O meglio per decidere se continuare a mantenergli il vitalizio, nonostante la sua condanna per le tangenti ricevute nell’ambito della Sanitopoli abruzzese sia ormai definitiva dal di Ilaria Proietti Derubati e contenti di Marco Travaglio Avevamo scritto che alla Restaurazione in corso mancano solo le parrucche e i codini del Congresso di Vienna. Ma non avevamo previsto la restituzione dei vitalizi ai ladri di Stato. Invece è arrivata anche quella. Dopo Formigoni, che su 5 anni e 10 mesi di condanna ha scontato 5 mesi e ora riavrà 7mila euro 2 mesi di ...

