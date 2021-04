Imprese, nasce diasporabusiness.eu: una vetrina per le start up euro-africane (Di mercoledì 14 aprile 2021) ROMA – Un portale per “facilitare l’incontro tra aspiranti imprenditori di origine straniera e finanziatori”: è Diasporabusiness.eu, sito che “mette in vetrina le start-up di migranti alla ricerca di un partner finanziario”. L’iniziativa è stata realizzata nell’ambito del progetto Bite (Building Integration Through Entrepreneurship) con l’obiettivo, si legge in una nota, “di promuovere l’integrazione dei migranti dell’Africa subsahariana presenti in Italia, Svezia e Grecia, attraverso la valorizzazione del loro potenziale imprenditoriale”. Bite è cofinanziato dal direttorato generale per Internal Market, Industry, Entrepreneurship and Smes della Commissione europea e realizzato da Etimos Foundation in collaborazione con Fondazione Ismu, E4Impact, Comune di Milano, European Regional Framework for Cooperation (Grecia) e Integra Ab (Svezia). Leggi su dire (Di mercoledì 14 aprile 2021) ROMA – Un portale per “facilitare l’incontro tra aspiranti imprenditori di origine straniera e finanziatori”: è Diasporabusiness.eu, sito che “mette in vetrina le start-up di migranti alla ricerca di un partner finanziario”. L’iniziativa è stata realizzata nell’ambito del progetto Bite (Building Integration Through Entrepreneurship) con l’obiettivo, si legge in una nota, “di promuovere l’integrazione dei migranti dell’Africa subsahariana presenti in Italia, Svezia e Grecia, attraverso la valorizzazione del loro potenziale imprenditoriale”. Bite è cofinanziato dal direttorato generale per Internal Market, Industry, Entrepreneurship and Smes della Commissione europea e realizzato da Etimos Foundation in collaborazione con Fondazione Ismu, E4Impact, Comune di Milano, European Regional Framework for Cooperation (Grecia) e Integra Ab (Svezia).

Advertising

AZIENDABANCA : Nasce il Gruppo Bancario BPL, con capogruppo Banca Privata Leasing che si propone come banca #specialist per finanz… - RobertaBrunazzi : RT @Romagnatech: Università ?? imprese: benvenuta FUP! - Romagnatech : Università ?? imprese: benvenuta FUP! - GrossetoExport : #SBsrl nasce dall’idea di un team di #professionisti con oltre vent’anni di esperienza in #internazionalizzazione,… - WazoMagazine : RT @materahub: Trasformeremo la #Basilicata in un grande laboratorio per sperimentare #innovazione e nuove tecnologie a servizio dei #benic… -