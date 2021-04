Advertising

TV7Benevento : Imprese: Micillo (Intesa Sp), 'private equity e M&A opportunità per sistema italiano'... -

Ultime Notizie dalla rete : Imprese Micillo

Metro

... infine, le operazioni straordinarie sulle piccole e mediee il ruolo del private equity ... il Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti; Giuseppe Latorre (Kpmg); Mauro(......che da tempo persegue una strategia di sviluppo in ambito green " ha sottolinea Mauro, ... Per questo siamo al fianco delle, nazionali e internazionali, che intendono attivare strategie ...Noi ci siamo attrezzati per questo. Anche grazie all’operazione con Ubi oggi abbiamo un livello alto di conoscenza delle medie imprese. Siamo una banca assai rilevante per queste aziende”. Micillo ha ...Mai come ora il mercato internazionale (e domestico) dell’m&a ha mostrato segnali di straordinaria vivacità. Fino a quando durerà questa fase? Quale ruolo per l’Italia? Più ...