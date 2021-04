Illy | Pogliani | pronti a cogliere segnali ripartenza

(Di mercoledì 14 aprile 2021) "Non festeggeremo il 2020 da anno record come era stato per il 2018 e il 2019, ma siamodiche stiamo vedendo. Rimango cautamente ottimista sul 2021 e ...

... "Con la digitalizzazione, il lavoro fatto su canali, siamo riusciti a mitigare l'impatto della pandemia che ha colpito una fetta importante del nostro business - ricapitolaaveva il ...Massimiliano"con orgoglio". Un altro capitalismo è possibile? "Direi che non esiste ... Gli store e i negozi monomarcanel mondo sono circa 269 in più di 40 Paesi. .TRIESTE, 14 APR - "Non festeggeremo il 2020 da anno record come era stato per il 2018 e il 2019, ma siamo pronti a cogliere i segnali di ripartenza che stiamo vedendo. Rimango cautamente ottimista sul ...Scelta che illycaffè mette in pratica da sempre: seguendo il pensiero ‘non esiste qualità se non è sostenibile’ del suo fondatore Ernesto Illy e implementandolo ... normalità”, conclude Massimiliano ...