Ilary Blasi: ecco la pagella dei suoi look (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ilary Blasi ha una personalità allegra e spumeggiante e questo suo modo di essere traspare anche dal suo abbigliamento. Ha colori luminosi e decisi e un fisico che non teme praticamente nulla! Ma… sarà sempre in grado di metterlo in risalto nel modo giusto? Vediamolo insieme. Ilary Blasi: sportiva in t-shirt e leggins Allora: premetto che non sono una fan dei leggins, nemmeno se si hanno gambe a prova di bomba come quelle di Ilary. Non “vestono”, ma “coprono”, proprio per il fatto che non sono un capo strutturato. Guardate la foto qui sotto: la maglia lunga, portata con il leggins aderente, abbassa il baricentro di Ilary, facendo sembrare le sue gambe più corte. Per correggere tutto, sarebbe bastato un semplice paio di jeans a vita regolare. Voto 6. Ilary ... Leggi su dilei (Di mercoledì 14 aprile 2021)ha una personalità allegra e spumeggiante e questo suo modo di essere traspare anche dal suo abbigliamento. Ha colori luminosi e decisi e un fisico che non teme praticamente nulla! Ma… sarà sempre in grado di metterlo in risalto nel modo giusto? Vediamolo insieme.: sportiva in t-shirt e leggins Allora: premetto che non sono una fan dei leggins, nemmeno se si hanno gambe a prova di bomba come quelle di. Non “vestono”, ma “coprono”, proprio per il fatto che non sono un capo strutturato. Guardate la foto qui sotto: la maglia lunga, portata con il leggins aderente, abbassa il baricentro di, facendo sembrare le sue gambe più corte. Per correggere tutto, sarebbe bastato un semplice paio di jeans a vita regolare. Voto 6....

Advertising

trash_italiano : 'IO SONO ILARY BLASI, SO CHE NON MI CONOSCEVI TANTO' #Isola - trash_italiano : ALLORA ME DEVO RIPRESENTÀ, SO SEMPRE ILARY BLASI AAAAAAAAA #Isola - AmiciUfficiale : Giulia in collegamento con Ilary Blasi? ?? #Amici20 - nominoistefy : RT @darveyfeels_: Ilary Blasi è tra le preferite di dio. - ilgiornale : Akash Kumar è molto sicuro di sé o, almeno, questo è quello che vuol dimostrare. In diretta si scontra (e perde) co… -