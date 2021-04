Il vaccino Johnson & Johnson solo agli over 60?

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Le prime 184mila dosiarrivate in Italia ieri rimarranno nell’hub di Pratica di Mare “fino al termine degli accertamenti” dopo la sospensione delnegli Usa. Le dosi al momento quindi non saranno distribuite alle Regioni ma verranno “tenute nei container alla temperatura prevista per la loro conservazione”. Cosa succederà quando le indagini saranno terminate? L’ipotesi è che, come per Astrazeneca, ilverrà raccomandato per gli60 L’agenzia europea del farmaco Ema sta “indagando sui casi” di trombosi rare segnalate dopo la vaccinazione anti-Covid “per decidere se sia necessaria un’azione” dal punto di vista “regolatorio”, ha dichiarato l’agenzia Ue in uno statement rimbalzato sulla stampa internazionale, dopo ...