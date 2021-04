Il vaccino italiano Reithera? In alto mare. “La burocrazia ci affonda, fino a 6 mesi per sbloccare fondi” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr — Si dovrà aspettare ancora per Grad-CoV-2, il vaccino tutto italiano prodotto da Reithera e attualmente in fase di sperimentazione. A quanto pare, purtroppo, i tempi si sono dilatati ed «escludono la possibilità di un utilizzo entro pochi mesi». Anche se, come spiega al Corriere Antonella Folgori, fondatrice di Reithera assieme a Stefano Colloca. «Arrivare primi non sempre è premiante. C’è spazio per tutti, soprattutto se contro il virus Sars-CoV-2 ci sarà bisogno di rinnovare la vaccinazione ogni anno». E una delle motivazioni è da ricercare negli elefantiaci tempi di attesa regalati dalla burocrazia italiana. burocrazia elefantiaca Gloria Taliani, infettivologa della task force della Protezione Civile assegnata all’ospedale San Giuseppe Moscati di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr — Si dovrà aspettare ancora per Grad-CoV-2, iltuttoprodotto dae attualmente in fase di sperimentazione. A quanto pare, purtroppo, i tempi si sono dilatati ed «escludono la possibilità di un utilizzo entro pochi». Anche se, come spiega al Corriere Antonella Folgori, fondatrice diassieme a Stefano Colloca. «Arrivare primi non sempre è premiante. C’è spazio per tutti, soprattutto se contro il virus Sars-CoV-2 ci sarà bisogno di rinnovare la vaccinazione ogni anno». E una delle motivazioni è da ricercare negli elefantiaci tempi di attesa regalati dallaitaliana.elefantiaca Gloria Taliani, infettivologa della task force della Protezione Civile assegnata all’ospedale San Giuseppe Moscati di ...

