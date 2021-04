Il Trono di Spade: un canale dedicato Sky per il decimo anniversario (Di mercoledì 14 aprile 2021) Debuttava dieci anni fa su HBO il primo episodio di una serie che avrebbe in pochissimi anni segnato un prima e un dopo nel mondo della serialità: IL Trono DI Spade, dal ciclo “Cronache del ghiaccio e del fuoco”, l’amatissima saga di George R. R. Martin. Cosa propone Sky per il decimo anniversario de Il Trono di Spade? Per il decimo anniversario della serie dei record, dal 16 al 23 aprile Sky propone un canale interamente dedicato alla saga (canale 111), Sky Atlantic maratone – il Trono di Spade: The Iron anniversary: tutte le 8 stagioni per un indimenticabile viaggio lungo 73 episodi arricchito da interviste inedite realizzate proprio per ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 14 aprile 2021) Debuttava dieci anni fa su HBO il primo episodio di una serie che avrebbe in pochissimi anni segnato un prima e un dopo nel mondo della serialità: ILDI, dal ciclo “Cronache del ghiaccio e del fuoco”, l’amatissima saga di George R. R. Martin. Cosa propone Sky per ilde Ildi? Per ildella serie dei record, dal 16 al 23 aprile Sky propone uninteramentealla saga (111), Sky Atlantic maratone – ildi: The Iron anniversary: tutte le 8 stagioni per un indimenticabile viaggio lungo 73 episodi arricchito da interviste inedite realizzate proprio per ...

Ultime Notizie dalla rete : Trono Spade IL TRONO DI SPADE - THE IRON AVVIVERSARY - Dal 16 aprile Sky festeggia l'anniversario della serie Debuttava dieci anni fa su HBO il primo episodio di una serie che avrebbe in pochissimi anni segnato un prima e un dopo nel mondo della serialità: IL TRONO DI SPADE , dal ciclo "Cronache del ghiaccio e del fuoco", l'amatissima saga di George R. R. Martin . Per il decimo anniversario della serie dei record, dal 16 al 23 aprile Sky propone un canale ...

Il Trono di Spade festeggia 10 anni con una programmazione speciale Debuttava dieci anni fa su HBO il primo episodio di una serie che avrebbe in pochissimi anni segnato un prima e un dopo nel mondo della ...

