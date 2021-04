Il Torino guarda al Cagliari per rinforzare la rosa

(Di mercoledì 14 aprile 2021) In vista della prossima stagione i granata si stanno già muovendo sul mercato per poterin maniera adeguata la. L’obbiettivo sembra chiaro: tornare stabilmente nella parte sinistra della classifica ed evitare gli affanni degli ultimi due anni. Ovviamente tutto questo passerà dal finale di stagione del club torinese. La salvezza infatti deve ancora essere raggiunta, d’altronde il distacco dalè di soli cinque punti. Nel caso di permanenza in Serie A allora i granata sposteranno la loro attenzione sul club di Giulini. Ilalper poter costruire unadi livello in vista della prossima stagione. Ilal, ma quali sono i profili graditi? I sardi ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Torino guarda

Il Torinese

E intanto sia quelli che potrebbero essere gli innesti, sul taccuino di Osti sarebbe finito ... una stagione super per il 25enne cresciuto nelle giovanili delSecondo Mantella, a Carmagnola () "la famiglia Arone e il clan Bonavota sono la stessa cosa: stessa fazione, stessa potenza. Ecaso in questo paese ci sono tradizioni della Calabria. ...Nel caso di permanenza in Serie A allora i granata sposteranno la loro attenzione sul club di Giulini. Il Torino guarda al Cagliari per poter costruire una rosa di livello in vista della prossima ...Dietro un sì di facciata c’è l’inerzia. Nelle aule parlamentari le barricate contro la Tav sono state smantellate, ma nella sostanza nulla si è mosso in questi anni per imprimere un’accelerata all’ope ...