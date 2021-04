Il suv corazzato a prova di apocalisse zombie

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Costa 385mila dollari, resiste ai proiettili ed è un perfetto alleato nel caso di un’eventuale invasione Credit foto: Jeremy Rohrs Via FacebookQualora foste interessati ad acquistare un mezzo assolutamente blindatissimo, su Facebook è presente un annuncio che farà sicuramente al caso vostro. Il veicolo in questione è soprannominato Gurkha e prodotto dalla Terradyne Armored Vehicles in Ontario, Canada. In produzione dal 2011, è utilizzato dalle forze dell’ordine e da altre agenzie governative in tutto il mondo, compresi paesi come Canada, Libia, Nigeria, Qatar, Singapore, Arabia Saudita e alcuni stati degli Usa. Il Gurkha venduto da Jeremy Rohrs (nome dell’utente Facebook che ha aperto l’annuncio) è del 2012 e, esattamente come gli altri, è stato costruito sfruttando il telaio e la meccanica di un Ford F-550 XL, alimentato da un propulsore da 6,7 litri V8 turbodiesel con 400 CV. Gli ...