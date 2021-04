«Il sindacato deve saper costruire un’alleanza tra ambiente e lavoro» (Di mercoledì 14 aprile 2021) Oggi possiamo dare un senso al lavoro se lo togliamo dal dominio del profitto e lo trasformiamo in una forza per la cura del pianeta, del clima, della salute. Nella sua storia il sindacato ha mantenuto quasi sempre separata la fonte di ricchezza proveniente dal lavoro dalla fonte di ricchezza proveniente dalla natura. Si è autodefinito come trasformatore della natura in cambio di un posto di lavoro. Oggi questo si rivela come un errore insostenibile. Chi lavora è direttamente connesso … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 14 aprile 2021) Oggi possiamo dare un senso alse lo togliamo dal dominio del profitto e lo trasformiamo in una forza per la cura del pianeta, del clima, della salute. Nella sua storia ilha mantenuto quasi sempre separata la fonte di ricchezza proveniente daldalla fonte di ricchezza proveniente dalla natura. Si è autodefinito come trasformatore della natura in cambio di un posto di. Oggi questo si rivela come un errore insostenibile. Chi lavora è direttamente connesso … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

