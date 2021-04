Il Senato vota sì alla cittadinanza italiana per Patrick Zaki (Di mercoledì 14 aprile 2021) Con 208 voti a favore il Senato ha detto sì alla cittadinanza italiana per Patrick Zaki, il giovane egiziano, ricercatore dell'Università di Bologna, detenuto senza processo da 14 mesi in una prigione in Egitto. Nessun contrario, 33 gli astenuti fra cui i Senatori di Fratelli d'Italia. L'impegno del governo con questa votazione prevede diverse azioni, oltre alla cittadinanza, per sollecitare la liberazione del ragazzo, compresa anche la possibilità dell'utilizzo degli strumenti previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura.Una delle due mozioni portata in Aula, poi riunite in un unico ordine del giorno, era cofirmata dalla senatrice a vita Liliana Segre, 90 anni, che ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 14 aprile 2021) Con 208 voti a favore ilha detto sìper, il giovane egiziano, ricercatore dell'Università di Bologna, detenuto senza processo da 14 mesi in una prigione in Egitto. Nessun contrario, 33 gli astenuti fra cui iri di Fratelli d'Italia. L'impegno del governo con questazione prevede diverse azioni, oltre, per sollecitare la liberazione del ragazzo, compresa anche la possibilità dell'utilizzo degli strumenti previsti dConvenzione delle Nazioni Unite contro la tortura.Una delle due mozioni portata in Aula, poi riunite in un unico ordine del giorno, era cofirmata dsenatrice a vita Liliana Segre, 90 anni, che ...

