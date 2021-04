Il Senato vota sì alla cittadinanza italiana per Patrick Zaki (Di mercoledì 14 aprile 2021) Con 208 voti a favore il Senato ha detto sì alla cittadinanza italiana per Patrick Zaki, il giovane egiziano, ricercatore dell'Università di Bologna, detenuto senza processo da 14 mesi in una prigione ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 aprile 2021) Con 208 voti a favore ilha detto sìper, il giovane egiziano, ricercatore dell'Università di Bologna, detenuto senza processo da 14 mesi in una prigione ...

