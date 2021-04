Il Senato ha votato a favore della cittadinanza italiana a Patrick Zaki (Di mercoledì 14 aprile 2021) Manifestazione a Milano per Patrick Zaki, illegalmente detenuto in Egitto (Foto: Maurizio Maule/Ipa)Il Senato si è espresso favorevolmente sulla proposta di concedere la cittadinanza italiana a Patrick Zaki, il ricercatore dell’Università di Bologna detenuto al Cairo da ormai un anno. Hanno votato a favore 208 Senatori e senatrici, 33 si sono astenuti e nessuno ha votato in maniera contraria. Negli ultimi giorni, la petizione online per dare la cittadinanza a Zaki ha superato le 200mila firme e, tra il 24 e il 31 marzo, il Senatore del Partito democratico Francesco Verducci e la senatrice del Movimento 5 stelle Michela Montevecchi ... Leggi su wired (Di mercoledì 14 aprile 2021) Manifestazione a Milano per, illegalmente detenuto in Egitto (Foto: Maurizio Maule/Ipa)Ilsi è espressovolmente sulla proposta di concedere la, il ricercatore dell’Università di Bologna detenuto al Cairo da ormai un anno. Hanno208ri e senatrici, 33 si sono astenuti e nessuno hain maniera contraria. Negli ultimi giorni, la petizione online per dare laha superato le 200mila firme e, tra il 24 e il 31 marzo, ilre del Partito democratico Francesco Verducci e la senatrice del Movimento 5 stelle Michela Montevecchi ...

Maxdero : La commissione contenziosa del Senato ha votato sì, per corrispondere al condannato Formigoni 7mila euro al mese di… - TeresaBellanova : In Senato ho votato convintamente per la cittadinanza italiana a #PatrickZaki. Questo giovane studente imprigionato… - brandobenifei : Mozione approvata. L'intera maggioranza in Senato ha votato la mozione del @pdnetwork che impegna il governo a dare… - stenidipiazza : Oggi al #Senato abbiamo votato la mozione per conferire la cittadinanza italiana a #PatrickZaki. Quella di #Zaki è… - BubaBubmar : RT @TeresaBellanova: In Senato ho votato convintamente per la cittadinanza italiana a #PatrickZaki. Questo giovane studente imprigionato in… -