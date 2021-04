Il Senato ha approvato la mozione per concedere la cittadinanza italiana a Patrick Zaki (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Senato ha approvato una mozione che chiede di concedere la cittadinanza italiana a Patrick Zaki, attivista egiziano accusato di propaganda sovversiva detenuto in patria in attesa di processo dal febbraio 2020. La mozione è stata approvata oggi, mercoledì 14 aprile 2021, con 208 voti favorevoli, 33 astenuti e nessuno contrario. L’Aula di Palazzo Madama ha dato il via libera anche un’altra mozione che impegna il Governo a “intraprendere tempestivamente ogni ulteriore iniziativa presso le autorità egiziane per sollecitare l’immediata liberazione” del 29enne, studente iscritto a un master dell’Università di Bologna. La doppia iniziativa è stata sostenuta da tutti i gruppi parlamentari. Anche alla Camera è stata ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ilhaunache chiede dila, attivista egiziano accusato di propaganda sovversiva detenuto in patria in attesa di processo dal febbraio 2020. Laè stata approvata oggi, mercoledì 14 aprile 2021, con 208 voti favorevoli, 33 astenuti e nessuno contrario. L’Aula di Palazzo Madama ha dato il via libera anche un’altrache impegna il Governo a “intraprendere tempestivamente ogni ulteriore iniziativa presso le autorità egiziane per sollecitare l’immediata liberazione” del 29enne, studente iscritto a un master dell’Università di Bologna. La doppia iniziativa è stata sostenuta da tutti i gruppi parlamentari. Anche alla Camera è stata ...

LauraGaravini : Un bel momento per la lotta al #covid e per il contrasto alla pandemia. Nell'odg @italiaviva appena approvato in… - SenatoStampa : A conclusione dell'esame delle mozioni sulla concessione della cittadinanza italiana a #PatrickZaky, approvato in A… - Francesco_Laiso : Il #senato ha approvato la mozione per la concessione della cittadinanza italiana a #PatrickZaki! #ZAKI_cittadino_italiano - effedierre69 : RT @lfaccioli75: Con 208 voti a favore il Senato ha approvato. - lfaccioli75 : Con 208 voti a favore il Senato ha approvato. -