Il Senato ha approvato la cittadinanza italiana a Patrick Zaki (ma Fratelli d'Italia si è astenuto) (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Senato ha approvato la cittadinanza Italiana a Patrick Zaki, studente agli arresti dal 7 febbraio 2020 in Egitto. Nessuno si è espresso contro, ma ci sono stati 33 astenuti e 208 favorevoli. Tra ... Leggi su globalist (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ilhala, studente agli arresti dal 7 febbraio 2020 in Egitto. Nessuno si è espresso contro, ma ci sono stati 33 astenuti e 208 favorevoli. Tra ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Via libera dall'Aula del Senato alla cittadinanza italiana a Patrick Zaki, lo studente agli arresti dal 7 febbraio… - repubblica : Senato, approvato l'ordine del giorno per la cittadinanza italiana a Patrick Zaki. Fdi si astiene - Tg3web : Il Senato ha approvato con 208 voti a favore la mozione per concedere la cittadinanza italiana a Patrick Zaki, il g… - Giu__Chan : RT @perchetendenza: #PatrickZaki: Perché il Senato ha approvato con 208 voti favorevoli, nessun contrario e 33 astenuti (tra i quali i sena… - PaolotiZ : RT @SenatoStampa: A conclusione dell'esame delle mozioni sulla concessione della cittadinanza italiana a #PatrickZaky, approvato in Assembl… -