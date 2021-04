Il Senato ha approva la cittadinanza italiana a Patrick Zaki (Fratelli d'Italia si è astenuto)

Advertising

RaiNews : #Zaki L'aula del Senato ha approvato con 208 voti a favore, 33 astenuti (tra loro i senatori di Fdi) e nessun contr… - serracchiani : Con 208 voti favorevoli, nessun contrario e 33 astenuti il Senato approva la mozione @pdnetwork sulla concessione d… - myrtamerlino : Il Senato approva: 208 voti favorevoli. 'Potrei essere la nonna di #PatrickZaki e come nonna di Patrick sono venu… - GiorgioGerardi1 : RT @VivianaDesio: Il Senato approva la mozione #ZAKI_cittadino_italiano Questo è il mio Paese Il Paese in cui mi riconosco #Zaki #faccia… - _Fab1ana_ : RT @Iperbole_: Il Senato approva la mozione che impegna il governo ad attivarsi per conferire a Patrick #Zaki la cittadinanza italiana, age… -

Ultime Notizie dalla rete : Senato approva

Ilha approvato la cittadinanza italiana a Patrick Zaki, studente agli arresti dal 7 febbraio 2020 in Egitto. Nessuno si è espresso contro, ma ci sono stati 33 astenuti e 208 favorevoli. Tra gli ...di Andrea Braconi "È una giornata emozionante per me. Ci sono dei valori grandi, quelli per i quali da ragazzo ho iniziato a fare politica, che possono essere racchiusi in un atto parlamentare". Con ...Il senatore del gruppo Misto: "Come possiamo coniugare i nostri interessi strategici, i rapporti diplomatici e di cooperazione con l'Egitto di Al Sisi" ...Il Senato ha approvato la cittadinanza italiana a Patrick Zaki, studente agli arresti dal 7 febbraio 2020 in Egitto. Nessuno si è espresso contro, ma ci sono stati 33 astenuti e 208 favorevoli. Tra ...