Il Senato dà l’ok per la cittadinanza italiana a Patrick Zaki

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Ilha dato il via libera per la. Oggi era stato infatti calendarizzto il voto sulla mozione che porta la firma del Partito democratica e che poi era stata sostenuta anche dal Movimento 5 Stelle, dalla Lega, Iv, e +Europa. L’idea è nata nel tentativo di portare maggiore supporto allo studente egiziano dell’Università di Bologna, che è detenuto da Il Cairo dal febbraio del 2020. Il via libera all’ordine del giorno sulla concessione dellae sulle iniziative per la sua liberazione è arrivato con 208ri favorevoli alla mozione ‘unitaria’, astenuti 33 e 0 contrari. Gli astenuti sono iri di Fratelli d’Italia. Alla ...