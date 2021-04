Il Senato approva la cittadinanza italiana per Patrick Zaki. Liliana Segre: «Ci sarò sempre per parlare di libertà» – Il video (Di mercoledì 14 aprile 2021) Oggi 14 aprile, il Senato ha approvato la mozione per assegnare la cittadinanza italiana a Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università di Bologna incarcerato al suo ritorno in Egitto dalle autorità del Cairo lo scorso 7 gennaio, con l’accusa di propaganda sovversiva. L’ordine del giorno a Palazzo Madama è stato approvato con 208 sì, nessun contrario e 33 astenuti, tra cui i Senatori di Fratelli d’Italia. Alla mozione discussa a Palazzo Madama, durante la quale si è chiesto al governo di attivarsi anche a livello europeo per sollecitare le autorità egiziane alla liberazione dello studente, ha partecipato anche la senatrice a vita Liliana Segre. «A dare un nome a quest’emozione speciale c’è la firma e la ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 aprile 2021) Oggi 14 aprile, ilhato la mozione per assegnare la, lo studente egiziano dell’Università di Bologna incarcerato al suo ritorno in Egitto dalle autorità del Cairo lo scorso 7 gennaio, con l’accusa di propaganda sovversiva. L’ordine del giorno a Palazzo Madama è statoto con 208 sì, nessun contrario e 33 astenuti, tra cui iri di Fratelli d’Italia. Alla mozione discussa a Palazzo Madama, durante la quale si è chiesto al governo di attivarsi anche a livello europeo per sollecitare le autorità egiziane alla liberazione dello studente, ha partecipato anche la senatrice a vita. «A dare un nome a quest’emozione speciale c’è la firma e la ...

Advertising

RaiNews : #Zaki L'aula del Senato ha approvato con 208 voti a favore, 33 astenuti (tra loro i senatori di Fdi) e nessun contr… - MediasetTgcom24 : Il Senato approva un Odg per la cittadinanza italiana a Patrick Zaki #PatrickZaki - myrtamerlino : Il Senato approva: 208 voti favorevoli. 'Potrei essere la nonna di #PatrickZaki e come nonna di Patrick sono venu… - balu1807 : RT @VivianaDesio: Il Senato approva la mozione #ZAKI_cittadino_italiano Questo è il mio Paese Il Paese in cui mi riconosco #Zaki #faccia… - ilsibillino1 : RT @giolattanzi: SENATO APPROVA ODG PER CITTADINANZA ITALIANA A #ZAKI -