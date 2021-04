Il Senato approva la cittadinanza italiana a Patrick Zaki (Fratelli d'Italia si è astenuto) (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Senato ha approvato la cittadinanza Italiana a Patrick Zaki, studente agli arresti dal 7 febbraio 2020 in Egitto. Nessuno si è espresso contro, ma ci sono stati 33 astenuti e 208 favorevoli. Tra ... Leggi su globalist (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ilhato la, studente agli arresti dal 7 febbraio 2020 in Egitto. Nessuno si è espresso contro, ma ci sono stati 33 astenuti e 208 favorevoli. Tra ...

RaiNews : #Zaki L'aula del Senato ha approvato con 208 voti a favore, 33 astenuti (tra loro i senatori di Fdi) e nessun contr… - myrtamerlino : Il Senato approva: 208 voti favorevoli. 'Potrei essere la nonna di #PatrickZaki e come nonna di Patrick sono venu… - JoseCarlosRRuiz : Il #Senato italiano approva, con 172 voti favorevoli, una mozione che chiede al Gov. d #Italia, insieme all' #UE, d… - claudia_mercuri : RT @Iperbole_: Il Senato approva la mozione che impegna il governo ad attivarsi per conferire a Patrick #Zaki la cittadinanza italiana, age… - gattoluigi : RT @direzioneprc: Senato approva mozione pro-Cuba che avevamo proposto un anno fa #NoMasBloqueo #cubasalva -