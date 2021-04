Il Segreto anticipazioni | EMILIA | strani malori Cade per strada e…

Leggi su tvsoap

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Un mistero avvolgerà le ultime puntate de Il; poco prima dell’addio, i telespettatori della telenovela iberica si troveranno infatti ad assistere ad una serie didiUlloa (Sandra Cervera), che però la diretta interessata tenderà stranamente a sottovalutare. Sarà dunque facile pensare che la donna stia nascondendo qualcosa di estremamente importante al figlio adottivo Matias (Ivan Montes) e a tutti i suoi cari… Leggi anche: ILpuntata di domenica 18 e 25 aprile 2021 Il, news:preoccupata per le sorti di Raimundo Come le puntate in onda stanno mostrando,è attualmente incentrata sulla ripresa del padre Raimundo (Ramon Ibarra), finito in stato catatonico dopo essere stato sequestrato da ...