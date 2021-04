Il ruolo dell’Italia nel contrasto alla Turchia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Nel novembre del 2019 l’Italia si è lasciata nuovamente sorprendere sul dossier libico: Fayez Al Sarraj, allora premier ufficialmente riconosciuto dal nostro Paese, in quel periodo ha più volte fatto la spola tra Tripoli e Ankara. In “dote” ha portato un memorandum d’intesa con il presidente turco Erdogan. Nell’accordo erano due i temi fondamentali: appoggio InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 14 aprile 2021) Nel novembre del 2019 l’Italia si è lasciata nuovamente sorprendere sul dossier libico: Fayez Al Sarraj, allora premier ufficialmente riconosciuto dal nostro Paese, in quel periodo ha più volte fatto la spola tra Tripoli e Ankara. In “dote” ha portato un memorandum d’intesa con il presidente turco Erdogan. Nell’accordo erano due i temi fondamentali: appoggio InsideOver.

Advertising

reportrai3 : #Report 21.15 @RaiTre ? In Russia dove si produce Sputnik V ? R. Guerra ha avuto un ruolo nel ritiro del dossier Om… - AmbraBeni : @ayurbea Come da agenda Il ruolo semi-maggiore dell'italia - CarlottaSami : RT @Viminale: Incontro tra #Lamorgese e Alto commissario #Unhcr #Grandi: impegno comune per #rifugiati e richiedenti #asilo. Apprezzamento… - Viminale : Incontro tra #Lamorgese e Alto commissario #Unhcr #Grandi: impegno comune per #rifugiati e richiedenti #asilo. Appr… - IaIuce : Con la loro astensione, quelli di Fratelli d’Italia confermano il ruolo cruciale dell’opposizione nella vita politi… -

Ultime Notizie dalla rete : ruolo dell’Italia La democrazia del Capo. Così i “presidenti” guidano l’Italia sospesa La Repubblica