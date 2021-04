Il ritorno dei tifosi allo stadio fa infuriare i lavoratori dello spettacolo (Di mercoledì 14 aprile 2021) La decisione di riaprire l'Olimpico per le partite degli Europei ha mandato su tutte le furie il mondo dello spettacolo e della cultura. Il ministro Franceschini: 'Vogliamo le stesse regole anche per ... Leggi su today (Di mercoledì 14 aprile 2021) La decisione di riaprire l'Olimpico per le partite degli Europei ha mandato su tutte le furie il mondoe della cultura. Il ministro Franceschini: 'Vogliamo le stesse regole anche per ...

UEFAcom_it : ?? ?????? ??????????????? ???? Roger Ibañez ha deciso così l'andata dei quarti di finale di #UEL a favore dell'@OfficialASRoma:… - OptaPaolo : 10 - L’Inter è la prima squadra nell’era dei tre punti a vittoria a vincere tutte le prime 10 gare giocate in un gi… - OptaPaolo : 16 - Ben 16 dei 17 gol in Serie A segnati da Ante #Rebic con la maglia del Milan sono arrivati nel girone di ritorn… - mauromisseri : @L_Angelo_Nero_ ...e riattraversa tutto il corpo come piacere .... un viaggio di andata e ritorno ...sul treno dei desideri... - Elwood_PI : @Keynesblog ha tenuto finché ha potuto. Oggi, in vista dell'aumento dei vaccini e di un possibile ritorno alla norm… -

Ultime Notizie dalla rete : ritorno dei Ibrahimovic, 2021 caos: dal ristorante in zona rossa all'agenzia di scommesse ...che la domenica successiva a Verona (nel day after della finale che ha visto la vittoria dei ... Tra l'altro, in quest'ottica, anche il ritorno in nazionale , dopo che aveva lasciato alcuni fa, non aveva ...

Razzismo, la Uefa squalifica Kudela per 10 giornate ...un'indagine condotta dalla UEFA in merito agli incidenti verificatisi durante la partita di ritorno ...la sospensione provvisoria di una partita scontata dal giocatore durante la partita di andata dei ...

Isola, Fariba smaschera "i giochetti" degli altri naufraghi Dopo la pausa per dare spazio all'edizione spagnola dello show, l'Isola dei Famosi è tornata in pista più carica che mai. Drusilla Gucci è stata eliminata ed ...

Calcio: Uefa pensa a rinnovare la regola dei gol segnati in trasferta Roma, 14 apr. (Adnkronos) - La Uefa sta pianificando un importante rinnovamento della regola dei gol segnati in trasferta che valgono doppio, in ...

