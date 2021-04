Il Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina cambia date (Di mercoledì 14 aprile 2021) Variazione di data per il 15° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina: da fine luglio si correrà nel weekend della settimana successiva, il 6-7-8 agosto Valtiberina MOTORSPORT comunica lo spostamento di data del 15° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina. La gara, prevista in origine per il 31 luglio/1 agosto prossimi, è stata posticipata alla settimana… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 14 aprile 2021) Variazione di data per il 15°di: da fine luglio si correrà nel weekend della settimana successiva, il 6-7-8 agostoMOTORSPORT comunica lo spostamento di data del 15°di. La gara, prevista in origine per il 31 luglio/1 agosto prossimi, è stata posticipata alla settimana… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

Rally_it : SQUADRA CORSE CITTA’ DI PISA PRESENTE AL RALLYE DELL’ELBA - piazzasalento : “Rally Città di Casarano”, sfide appassionanti ma “a porte chiuse” per l’edizione n. 27 ?? - rally_timing : Rally Città di Casarano, posticipati gli orari delle ultime 4 speciali e concessa un'ora in più per le ricognizioni… - mattiperlecors1 : Massimo Sansone e il suo 150° traguardo al Rally Città di Casarano - mattiperlecors1 : IMPORTANTI MODIFICHE AL PROGRAMMA DEL 27°RALLY CITTÀ DI CASARANO: POSTICIPATI GLI ORARI DELLE ULTIME QUATTRO PROVE… -

Ultime Notizie dalla rete : Rally Città Skoda Fabia Monte Carlo: in attesa dell'ultima generazione ... la variante che prende il nome della città monegasca e si caratterizza per il look sportivo e le finiture in colore nero lucido. Questa versione è nata per rendere omaggio ai successi Skoda al Rally ...

Piazza Affari migliore in Europa. Molto bene Amplifon e Tod's. FTSE MIB +0,59% Non si ferma il rally di Esprinet +2,58% : il titolo sale sui massimi da agosto 2007. Ieri l'a.d. ... Il titolo approfitta della notizia relativa all'acquisizione da parte della Città Metropolitana di ...

Tesla, titolo vacilla a Wall Street dopo l'aumento di capitale Corriere della Sera ... la variante che prende il nome dellamonegasca e si caratterizza per il look sportivo e le finiture in colore nero lucido. Questa versione è nata per rendere omaggio ai successi Skoda al...Non si ferma ildi Esprinet +2,58% : il titolo sale sui massimi da agosto 2007. Ieri l'a.d. ... Il titolo approfitta della notizia relativa all'acquisizione da parte dellaMetropolitana di ...