Il Psg in semifinale di Champions, la stampa esalta i francesi: "le cri du coeur" [FOTO] (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Psg è volato in semifinale di Champions League, è andata in scena una bellissima partita nel ritorno dei quarti di finale contro il Bayern Monaco. I francesi sono riusciti a confermare il risultato dell'andata (2-3) e hanno staccato il pass nonostante la sconfitta casalinga. La gara si è conclusa sul risultato di 0-1, il gol di Choupo-Moting non ha permesso ai tedeschi di qualificarsi. E' stata una partita ricca di emozioni, i protagonisti hanno regalato spettacolo con giocate da capogiro. In particolar modo si è messo in mostra Neymar, il brasiliano ha incantato soprattutto nel primo tempo e solo i legni hanno negato la gioia del gol. La reazione della stampa Adesso il Psg è probabilmente la squadra favorita alla vittoria finale, può contare su un talento incredibile, soprattutto in attacco è sempre ...

