Il procuratore antimafia al convegno Pd, è bufera (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Pd annuncia la sua presenza a un webinair a Napoli, insorge il centrodestra. Nel pomeriggio il nodo si scioglie: il procuratore antimafia non parteciperà all'iniziativa Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Pd annuncia la sua presenza a un webinair a Napoli, insorge il centrodestra. Nel pomeriggio il nodo si scioglie: ilnon parteciperà all'iniziativa

Advertising

iISud24 : Gaffe del Pd Napoli: Procuratore nazionale Antimafia al dibattito. Insorge il Centrodestra e De Raho ritira la part… - annak65649009 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #CannabisLegale Il procuratore emerito nazionale #antimafia Franco Roberti: legalizzare la #marijuana per s… - pbenedetti50 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #CannabisLegale Il procuratore emerito nazionale #antimafia Franco Roberti: legalizzare la #marijuana per s… - GramsciAG : RT @giu33liana: #FacciamoRete #CannabisLegale Il procuratore emerito nazionale #antimafia Franco Roberti: legalizzare la #marijuana per s… - giu33liana : #FacciamoRete #CannabisLegale Il procuratore emerito nazionale #antimafia Franco Roberti: legalizzare la… -