Il prete che ha lasciato la tonaca per amore: "Stavo sempre più male, ora mi sento libero" "Ogni giorno che passava stavo sempre più male, ora provo un senso di libertà": così Don Riccardo Ceccobelli, il prete di Massa Martana, in provincia di Perugia, che ha deciso di lasciare la tonaca per amore di una donna. In un'intervista esclusiva al Corriere della Sera, il sacerdote 42enne racconta cosa è successo e quando ha deciso di chiedere a Gualtiero Sigismondi, vescovo della diocesi di Orvieto-Todi, la grazia della dispensa dall' obbligo del celibato e la dimissione allo stato laicale. "Appena si è saputa la notizia – rivela Don Riccardo – mi ha chiamato una mia amica. Mi ha detto: 'Ma che hai fatto? Ti sei rincoglionito per una donna,

