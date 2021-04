Il pranzo dei politici nella Sardegna arancione. 'Confessa' l'ex assessore (Di mercoledì 14 aprile 2021) AGI - Il famigerato pranzo di politici e dirigenti regionali in un hotel di Sardara, quando la Sardegna era in zona arancione, si tenne mercoledì scorso e vi parteciparono una quarantina di persone. "Un grande assembramento", ammette l'ex assessore regionale Cristiano Erriu cha affida alle colonne del quotidiano La Nuova Sardegna la sua confessione e fornisce alcuni particolari sulla vicenda senza però fare alcun nome. "Ero presente perché invitato da un amico", ammette e non cerca scusanti: "Non sapevo quanta gente ci fosse, ma ho tenuto un comportamento sbagliato". "Ora sono un privato cittadino, ma - spiega - in passato ho ricoperto ruoli pubblici importanti e quindi mi scuso con tutti". Erriu, che è stato presidente dell'Anci regionale e assessore agli Enti ... Leggi su agi (Di mercoledì 14 aprile 2021) AGI - Il famigeratodie dirigenti regionali in un hotel di Sardara, quando laera in zona, si tenne mercoledì scorso e vi parteciparono una quarantina di persone. "Un grande assembramento", ammette l'exregionale Cristiano Erriu cha affida alle colonne del quotidiano La Nuovala sua confessione e fornisce alcuni particolari sulla vicenda senza però fare alcun nome. "Ero presente perché invitato da un amico", ammette e non cerca scusanti: "Non sapevo quanta gente ci fosse, ma ho tenuto un comportamento sbagliato". "Ora sono un privato cittadino, ma - spiega - in passato ho ricoperto ruoli pubblici importanti e quindi mi scuso con tutti". Erriu, che è stato presidente dell'Anci regionale eagli Enti ...

