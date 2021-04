Il piano Ferrari per Imola: modifiche al fondo per aumentare il carico della SF21 (Di mercoledì 14 aprile 2021) La corsa di tre settimane fa in Bahrain ha fornito a Maranello segnali confortanti, almeno in condizioni di qualifica. Il confronto con le prestazioni di qualche mese prima (si era corso sullo stesso ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 14 aprile 2021) La corsa di tre settimane fa in Bahrain ha fornito a Maranello segnali confortanti, almeno in condizioni di qualifica. Il confronto con le prestazioni di qualche mese prima (si era corso sullo stesso ...

Ultime Notizie dalla rete : piano Ferrari Il piano Ferrari per Imola: modifiche al fondo per aumentare il carico della SF21 Il confronto con le prestazioni di qualche mese prima (si era corso sullo stesso circuito a fine novembre) ha dimostrato che la Ferrari è la vettura che meno ha perso in prestazioni sul giro rispetto ...

Ferrari, informativa sull'acquisto di azioni proprie 7.050 azioni ordinarie acquistate sul NYSE Al 9 aprile 2021 Ferrari deteneva pertanto 9.027.343 ...le azioni ordinarie e le azioni speciali e al netto delle azioni assegnate ai sensi del piano di ...

Il piano Ferrari per Imola: modifiche al fondo per aumentare il carico della SF21 La Gazzetta dello Sport Ferrari, sviluppo SF21 avanti fino all’estate Già ad Imola arriveranno piccole novità rispetto al Bahrain, sia dal punto di vista aerodinamico sia per quanto riguarda la power unit ...

