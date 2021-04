Il Parlamento vuole nuove analisi per scegliere dove costruire il deposito delle scorie nucleari (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’elenco delle 67 aree tra Piemonte, Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegnache hanno le carte in regola per ospitare il deposito delle scorie nucleari deve essere rivisto alla luce di nuovi criteri. A chiederlo al governo è una mozione parlamentare sottoscritta da tutti i gruppi della maggioranza (Lega, Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Italia Viva, Forza Italia, Facciamo Eco, Liberi e Uguali, Cambiamo, Noi con l’Italia) e votata alla Camera con 409 voti a favore. Il documento individua parametri aggiuntivi per individuare la località dove sorgerà l’impianto per stoccare 78mila metri cubi di scorie radioattive a bassa e media intensità, oggi parcheggiate in centri temporanei. Il deposito, che costerà 900 milioni di euro, è ... Leggi su wired (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’elenco67 aree tra Piemonte, Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegnache hanno le carte in regola per ospitare ildeve essere rivisto alla luce di nuovi criteri. A chiederlo al governo è una mozione parlamentare sottoscritta da tutti i gruppi della maggioranza (Lega, Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Italia Viva, Forza Italia, Facciamo Eco, Liberi e Uguali, Cambiamo, Noi con l’Italia) e votata alla Camera con 409 voti a favore. Il documento individua parametri aggiuntivi per individuare la localitàsorgerà l’impianto per stoccare 78mila metri cubi diradioattive a bassa e media intensità, oggi parcheggiate in centri temporanei. Il, che costerà 900 milioni di euro, è ...

Il Parlamento vuole nuove analisi per scegliere dove costruire il deposito delle scorie nucleari Così per Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. La mozione del parlamento, tuttavia, ora aggiunge nuovi criteri. Suggerisce di escludere i Comuni che ospitano beni patrimonio dell’Unesco e dei ...

