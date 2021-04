Il Parlamento vuole nuove analisi per scegliere dove costruire il deposito delle scorie nucleari (Di mercoledì 14 aprile 2021) Una mozione della maggioranza introduce criteri come la presenza di siti Unesco o il livello di stress ambientale. Ma lo studio richiederà più tempo. Discusso il ruolo di Sogin L’elenco delle 67 aree tra Piemonte, Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegnache hanno le carte in regola per ospitare il deposito delle scorie nucleari deve essere rivisto alla luce di nuovi criteri. A chiederlo al governo è una mozione parlamentare sottoscritta da tutti i gruppi della maggioranza (Lega, Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Italia Viva, Forza Italia, Facciamo Eco, Liberi e Uguali, Cambiamo, Noi con l’Italia) e votata alla Camera con 409 voti a favore. Il documento individua parametri aggiuntivi per individuare la località dove sorgerà l’impianto per stoccare 78mila metri ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 14 aprile 2021) Una mozione della maggioranza introduce criteri come la presenza di siti Unesco o il livello di stress ambientale. Ma lo studio richiederà più tempo. Discusso il ruolo di Sogin L’elenco67 aree tra Piemonte, Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegnache hanno le carte in regola per ospitare ildeve essere rivisto alla luce di nuovi criteri. A chiederlo al governo è una mozione parlamentare sottoscritta da tutti i gruppi della maggioranza (Lega, Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Italia Viva, Forza Italia, Facciamo Eco, Liberi e Uguali, Cambiamo, Noi con l’Italia) e votata alla Camera con 409 voti a favore. Il documento individua parametri aggiuntivi per individuare la localitàsorgerà l’impianto per stoccare 78mila metri ...

