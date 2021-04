Il Parlamento blinda Borsa Italiana. Ora palla a Draghi (Di mercoledì 14 aprile 2021) Borsa Italiana è da oggi forse un po’ più protetta, in vista del suo ingresso dentro Euronext, il consorzio pan-europeo a trazione francese che controlla sei piazze finanziarie continentali, a cominciare da Parigi. Ad oggi l’Italia ad oggi esprime nel nuovo gruppo che ingloberà Borsa (manca l’ok, entro fine maggio, della Consob e delle altre autorità competenti) il presidente, Piero Novelli, ex Ubs (il ceo però è francese) e ben due azionisti, Cdp (7,3%) e Intesa SanPaolo. Per il governo Draghi però è tempo di fare di più, di mettere un altro cappotto a Borsa alla piattaforma Mts, il crocevia di scambio del debito pubblico italiano. Lo ha chiesto il Parlamento, con l’Aula della Camera che ha approvato con 406 voti favorevoli e 50 astenuti la mozione di maggioranza (qui l’articolo di ... Leggi su formiche (Di mercoledì 14 aprile 2021)è da oggi forse un po’ più protetta, in vista del suo ingresso dentro Euronext, il consorzio pan-europeo a trazione francese che controlla sei piazze finanziarie continentali, a cominciare da Parigi. Ad oggi l’Italia ad oggi esprime nel nuovo gruppo che ingloberà(manca l’ok, entro fine maggio, della Consob e delle altre autorità competenti) il presidente, Piero Novelli, ex Ubs (il ceo però è francese) e ben due azionisti, Cdp (7,3%) e Intesa SanPaolo. Per il governoperò è tempo di fare di più, di mettere un altro cappotto aalla piattaforma Mts, il crocevia di scambio del debito pubblico italiano. Lo ha chiesto il, con l’Aula della Camera che ha approvato con 406 voti favorevoli e 50 astenuti la mozione di maggioranza (qui l’articolo di ...

Advertising

DaniloStancato : RT @NomosCSP: È on line la giornata parlamentare del #14aprile. Tra i temi: ??Draghi blinda @robersperanza; ??Per le amministrative il Pd p… - CentroStudi_EL : RT @NomosCSP: È on line la giornata parlamentare del #14aprile. Tra i temi: ??Draghi blinda @robersperanza; ??Per le amministrative il Pd p… - E_Futura : RT @NomosCSP: È on line la giornata parlamentare del #14aprile. Tra i temi: ??Draghi blinda @robersperanza; ??Per le amministrative il Pd p… - QuotidianoEnerg : RT @NomosCSP: È on line la giornata parlamentare del #14aprile. Tra i temi: ??Draghi blinda @robersperanza; ??Per le amministrative il Pd p… - liciasoncini : RT @NomosCSP: È on line la giornata parlamentare del #14aprile. Tra i temi: ??Draghi blinda @robersperanza; ??Per le amministrative il Pd p… -