Il Paradiso delle Signore | ci hanno “mentito” finora | La verità

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Ilè amatissimo dal pubblico italiano. C’è un particolare sul quale però la produzione ha “” ai fan. Ecco cosa è accaduto. IlPrima di raccontarlo però soffermiamoci sulle anticipazioni della puntata di oggi, mercoledì 14 aprile 2021. Si torna in onda su Rai 1 a partire dalle ore 15.55. Le veneri si trovano molto incuriosite di come si sta comportando Nino. Il ragazzo infatti dopo una serata al cinema è scappato. Tutti vogliono sapere ora se è fidanzato. Verrà scoperto a grande sorpresa il fatto che questo è un seminarista. Giuseppe intanto si sofferma a raccontare alcune cose ad Armando che sarà così insidiato da una situazione molto particolare. LEGGI ANCHE >>> Attenta a non perdere la ...

