Il paradiso delle signore 5 anticipazioni | Umberto contro Cosimo | si mette male?

In questi giorni i telespettatori de Il paradiso delle signore stanno assistendo a una dura presa di posizione da parte di Cosimo (Alessandro Cosentini) dopo che Gabriella (Ilaria Rossi) gli ha consegnato la lettera scritta dal padre Arturo prima di morire. Leggi anche: Il paradiso delle signore 5: Armando crederà a Giuseppe? anticipazioni 15 aprile Dal momento in cui il Bergamini ha letto la missiva del genitore, tutto è cambiato: il giovane, già molto provato dopo il passaggio di mano forzato della sua azienda, ha completamente perso il controllo e ora sembra andare avanti con l'unico scopo di comprendere appieno le accuse lanciate da Arturo contro Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi). Come abbiamo ...

