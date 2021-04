Il nuovo scostamento di bilancio e le indicazioni sui vaccini (Di mercoledì 14 aprile 2021) Servono altri soldi, presi dal debito pubblico, per finanziare i nuovi interventi in aiuto delle impresa e degli autonomi. Ma questa tornata, da più di 40 miliardi, comincia a contenere le misure per il passaggio alla fase di forte recupero prevista da giugno. Si delinea una politica economica di forte sostegno al lavoro e ai consumi su una prospettiva di lunga durata, destinata a durare quanto l'attuazione del piano nazionale coordinato con l'Europa e ad accompagnarlo e rinforzarlo. Le tre "cose" principali Fatto #1 Dalla Francia una prova di autonomia decisionale e qualche indicazione per andare avanti con la vaccinazione senza bloccarsi per allarmi irrazionali. Fatto #2 Riaprire, con giudizio, ma riaprire. Ormai lo chiedono tutti e succederà. È un bene che non sia riuscito l'attacco al ministro Roberto Speranza, perché le sue dimissioni avrebbero rallentato e non accelerato ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 14 aprile 2021) Servono altri soldi, presi dal debito pubblico, per finanziare i nuovi interventi in aiuto delle impresa e degli autonomi. Ma questa tornata, da più di 40 miliardi, comincia a contenere le misure per il passaggio alla fase di forte recupero prevista da giugno. Si delinea una politica economica di forte sostegno al lavoro e ai consumi su una prospettiva di lunga durata, destinata a durare quanto l'attuazione del piano nazionale coordinato con l'Europa e ad accompagnarlo e rinforzarlo. Le tre "cose" principali Fatto #1 Dalla Francia una prova di autonomia decisionale e qualche indicazione per andare avanti con la vaccinazione senza bloccarsi per allarmi irrazionali. Fatto #2 Riaprire, con giudizio, ma riaprire. Ormai lo chiedono tutti e succederà. È un bene che non sia riuscito l'attacco al ministro Roberto Speranza, perché le sue dimissioni avrebbero rallentato e non accelerato ...

