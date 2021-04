Il Montenegro affronta il neo colonialismo cinese

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Nel 2014 a Podgorica, ilaveva firmato un contratto con la Cina per la costruzione di un autostrada. Il tratto autostradale si sta sviluppando tra Belgrado, in Serbia, e il porto di Bar, in. Però ora lo stato montenegrino non può pagare il proprio debito ed ha chiesto aiuto all’Unione Europea. L’Unione, però,

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Montenegro affronta

Periodico Daily - Notizie

Responsabilità analoga per la Norvegia di Haaland, cheinuna sorta di spareggio anticipato per il secondo posto. Completano il quadro Slovacchia - Russia, Cipro - Slovenia e ...... Belgio - Bielorussia , Galles - Repubblica Ceca Gruppo G : Gibilterra - Olanda ,- ... Kane contro Lewandowski: l'Inghilterrala Polonia Mercoledì : Inghilterra - Polonia L'...Nel 2014 a Podgorica, il Montenegro aveva firmato un contratto con la Cina per la costruzione di un autostrada. Il tratto autostradale si sta sviluppando tra Belgrado, in Serbia, e il porto di Bar, in ...Cioè un miliardo di dollari chiesti per finanziare un’autostrada: è una scelta che potrebbe aumentare l’influenza cinese nei Balcani ...