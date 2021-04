Il mondo della musica in rivolta: «Siamo alla farsa, 16mila allo stadio e i concerti sono vietati» (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il calcio sì, la musica no. Le contraddizioni del governo continuano. E scatenano le proteste. «È evidente che Siamo di fronte a una farsa. Si dibatte su protocolli stringenti sui quali dovrebbe esprimersi il Cts, per consentire quest’estate eventi musicali con mille o poco più persone all’aperto. Nello stesso momento si approva un piano per l’accesso di oltre 16mila persone all’Olimpico in occasione degli europei di calcio». Così il Ceo della Fimi (Federazione dell’Industria musicale Italiana) commenta con l’Adnkronos il via libera del governo al pubblico per le partite degli Europei di Calcio. Via libera che riguarda il 25% della capienza dello stadio come richiesto dal’Uefa. Niente musica dal vivo, settore ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il calcio sì, lano. Le contraddizioni del governo continuano. E scatenano le proteste. «È evidente chedi fronte a una. Si dibatte su protocolli stringenti sui quali dovrebbe esprimersi il Cts, per consentire quest’estate eventili con mille o poco più persone all’aperto. Nello stesso momento si approva un piano per l’accesso di oltrepersone all’Olimpico in occasione degli europei di calcio». Così il CeoFimi (Federazione dell’Industriale Italiana) commenta con l’Adnkronos il via libera del governo al pubblico per le partite degli Europei di Calcio. Via libera che riguarda il 25%capienza dellocome richiesto dal’Uefa. Nientedal vivo, settore ...

