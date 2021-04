Il ministro Orlando: 'Saremo giudicati dalla nostra lotta alle diseguaglianze' (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il ministro del lavoro Orlando vuole indicare al governo i temi che lui e il Pd hanno sempre portato avanti, anche con Conte. Quelli che oggi sono molto più di attualità data la crisi che il Mondo ... Leggi su globalist (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ildel lavorovuole indicare al governo i temi che lui e il Pd hanno sempre portato avanti, anche con Conte. Quelli che oggi sono molto più di attualità data la crisi che il Mondo ...

'Nessuna risposta da Arcelor Mittal': per il lavoratore licenziato confermati presìdi a Taranto e Roma Usb Nessuna risposta è arrivata e questo ci impone di mantenere il presidio dinnanzi allo stabilimento, ma anche di recarci domani sotto la sede del Ministero del Lavoro per chiedere al ministro Orlando ...

Il ministro Orlando: "Saremo giudicati dalla nostra lotta alle diseguaglianze" Orlando sulle scelte intraprese: "Durante la pandemia sono state fatte per reazione cose molto di sinistra ma la difficoltà è stata quella di rivendicarle" ...

“A noi gli occhi, please”: i lavoratori dello spettacolo occupano il Globe Theatre di Roma “Abbiamo bisogno di una riforma strutturale del settore che parta dalle necessità dei lavoratori”. Nell'occupazione si sono precipitati assessori e ministri ...

