Il mercato immobiliare a Montecarlo: le quotazioni sono le più care del mondo (Di mercoledì 14 aprile 2021) New York, Londra, Parigi, How Kong, ma soprattutto Montecarlo. Il Principato di Monaco detiene il primato del mercato immobiliare più caro del pianeta da ormai ben quattro anni. Nonostante la pandemia e le inevitabili conseguenze che la crisi sanitaria ha comportato, a Montecarlo il mercato immobiliare è il più caro del mondo. Secondo l’agenzia britannica Savills, specialista in consulenza e servizi immobiliari, il prezzo medio al metro quadro nel Principato è di € 47.600, con un calo dell’1,1% rispetto al 2019. Quello di Hong Kong arriva a € 39.600, mentre a New York si raggiungono € 22.200 . Più in basso nella classifica, Parigi che si ferma a € 15.600. Il mercato immobiliare a Montecarlo ed i suoi quartieri più ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 14 aprile 2021) New York, Londra, Parigi, How Kong, ma soprattutto. Il Principato di Monaco detiene il primato delpiù caro del pianeta da ormai ben quattro anni. Nonostante la pandemia e le inevitabili conseguenze che la crisi sanitaria ha comportato, ailè il più caro del. Secondo l’agenzia britannica Savills, specialista in consulenza e servizi immobiliari, il prezzo medio al metro quadro nel Principato è di € 47.600, con un calo dell’1,1% rispetto al 2019. Quello di Hong Kong arriva a € 39.600, mentre a New York si raggiungono € 22.200 . Più in basso nella classifica, Parigi che si ferma a € 15.600. Iled i suoi quartieri più ...

Advertising

rietin_vetrina : Mercato immobiliare, a Rieti si registra un calo del -6,6% - StampaFin : “Milano non ha più solo un centro ma tanti centri di interesse” L’avvocato Giancarlo Iorio de Marco, esperto del se… - LieraMarco : Non ditelo a chi è convinto che in Italia non ci sia spazio per le startups, che sono fuffa etc. Mutuionline, fond… - olivati_case : RT @olivati: 10 domande su: Chi controlla il mercato #immobiliare? (Vabbé anche oltre #Bergamo) - olivati : 10 domande su: Chi controlla il mercato #immobiliare? (Vabbé anche oltre #Bergamo) -