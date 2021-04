Il lutto della Regina Elisabetta sarà breve (ma il dolore non passerà mai) (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il lutto della Regina Elisabetta e della famiglia reale durerà fino a giovedì 22 aprile: sabato 17 ci sarà l’ultimo saluto al principe Filippo. Dopo 73 anni passati insieme l’una al fianco dell’altro, la Regina Elisabetta si appresta a dire addio in forma ufficiale al principe Filippo. Sabato ci saranno i funerali e il lutto della Regina Elisabetta durerà ufficialmente fino al 22 aprile. Proprio il giorno successivo al compleanno di Elisabetta, che compirà 95 anni in questo momento di grande sconforto. Un lutto di due settimane per la Regina che sarà dunque pronta a riprendere subito il suo incarico. Come ... Leggi su donnaglamour (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ilfamiglia reale durerà fino a giovedì 22 aprile: sabato 17 cil’ultimo saluto al principe Filippo. Dopo 73 anni passati insieme l’una al fianco dell’altro, lasi appresta a dire addio in forma ufficiale al principe Filippo. Sabato ci saranno i funerali e ildurerà ufficialmente fino al 22 aprile. Proprio il giorno successivo al compleanno di, che compirà 95 anni in questo momento di grande sconforto. Undi due settimane per lachedunque pronta a riprendere subito il suo incarico. Come ...

